Дмитрий Рогозин покинул пост гендиректора Роскосмоса
Он возглавлял госкорпорацию четыре года
Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщил сайт Кремля.
Новым руководителем назначен Юрий Борисов. Он уже провёл первую встречу с руководством Роскосмоса.
— Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьёзной аварии, говорит о многом, – отметил Борисов.
Как отметил новый гендиректор, Роскосмос определился с необходимостью создания Российской орбитальной станции, техническими аспектами перспективных носителей. На совещании говорили и о санкциях: они затрудняют поставки микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, вопросы унификации и стандартизации. На повестке дня – серийное производство космических аппаратов в интересах создания орбитальных группировок для минобороны и гражданского сектора.
— Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся её решить, – сказал Юрий Борисов.
Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин руководил компанией с 2018 года. В своём телеграм-канале он попрощался с коллегами и записал видеообращение.
«Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которое мы с вами разделили, когда всё у нас получилось! Работайте, братья!», – написал Рогозин.
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