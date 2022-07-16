Дмитрий Рогозин покинул пост гендиректора Роскосмоса

Новым руководителем назначен Юрий Борисов. Он уже провёл первую встречу с руководством Роскосмоса.

— Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьёзной аварии, говорит о многом, – отметил Борисов.

Как отметил новый гендиректор, Роскосмос определился с необходимостью создания Российской орбитальной станции, техническими аспектами перспективных носителей. На совещании говорили и о санкциях: они затрудняют поставки микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, вопросы унификации и стандартизации. На повестке дня – серийное производство космических аппаратов в интересах создания орбитальных группировок для минобороны и гражданского сектора.

— Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся её решить, – сказал Юрий Борисов.

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин руководил компанией с 2018 года. В своём телеграм-канале он попрощался с коллегами и записал видеообращение.

«Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которое мы с вами разделили, когда всё у нас получилось! Работайте, братья!», – написал Рогозин.