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16 июля 2022, 11:03 11

Дмитрий Рогозин покинул пост гендиректора Роскосмоса

Он возглавлял госкорпорацию четыре года

Дмитрий Рогозин покинул пост гендиректора Роскосмоса
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщил сайт Кремля.

Новым руководителем назначен Юрий Борисов. Он уже провёл первую встречу с руководством Роскосмоса.

— Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьёзной аварии, говорит о многом, – отметил Борисов.

Как отметил новый гендиректор, Роскосмос определился с необходимостью создания Российской орбитальной станции, техническими аспектами перспективных носителей. На совещании говорили и о санкциях: они затрудняют поставки микроэлектроники, и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, вопросы унификации и стандартизации. На повестке дня – серийное производство космических аппаратов в интересах создания орбитальных группировок для минобороны и гражданского сектора.

— Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся её решить, – сказал Юрий Борисов.

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин руководил компанией с 2018 года. В своём телеграм-канале он попрощался с коллегами и записал видеообращение.

«Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которое мы с вами разделили, когда всё у нас получилось! Работайте, братья!», – написал Рогозин.

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#жизнь #космодром

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    Любопытно, за что? ;)

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    давно пора

  • Paster

    Paster
    4 дня назад

    На повышение пошёл, то-то он был такой весёлый на Восточном на прошлой неделе.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 дня назад

    Хлеборезка как у Пумбы.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    - Владимир Владимирович, "космос" сдал!

    - Владимир Владимирович, "космос" принял! Со следующими недостатками...

  • Нур

    Нур
    3 дня назад

    Всегда был ярым русским националистом,.. Без дела не останется

    18:40

    Очень увлечённый парень…ему не было необходимости воровать- его отец был министром промышленности СССР.. другое дело- и в этом , вероятно, причина- он по образованию журналист, с хорошими оргспособностями, а нужен все же технарь на этом этапе. А вообще ничего, кроме положительных эмоций, он не вызывает. Одно его предложение, когда закончились сотрудничество с НАТО , высадить Тополь возле здания НАТО в Брюсселе… еле натовцы его остановили тогда

    Отслеживаю с начала девяностых, всегда был яростным патриотом России. Возможно, будущий президент страны.

  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    димка-хохлома, выставлявший русских, бывших ранее в космосе пионерами, дураками националист? мож мазохист?

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    3 дня назад

    зря Илон Маск твиттер покупал

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 дня назад

    Маск отказался от покупки Твиттера.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    "Работайте, братья!», – написал Рогозин.

    ...А ЭТО ВОТ - НЕ НАДО! Не надо повторять Героя России (посмертно), бойца спецназа, который СОЗНАТЕЛЬНО ПОШЁЛ НА СМЕРТЬ именно таким обращением к своим боевым товарищам! Взявшие его в плен боевики выбивали из него, под угрозой казни, обращения совсем противоположного содержания...

  • Гефест

    Гефест
    2 дня назад

    Отъевшаяся на госденьгах бездарь-пиявка, сделавший большой вклад в уничтожение нашего космоса.

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