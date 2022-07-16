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16 июля 2022, 10:24 0

В Амурской области закупили детское питание для малышей из ДНР

Василий Орлов рассказал, что его отправят в подшефный Амвросиевский район

В Амурской области закупили детское питание для малышей из ДНР
Фото: pixabay.com

Детское питание в закупили за счёт благотворительных средств, пожертвованных жителями региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. В настоящее время там находится передовая рабочая группа правительства региона.

Ранее Приамурье уже отправило в ДНР 60 тонн гуманитарного груза, а к 1 сентября все первоклассники получат в подарок от портфели со школьными принадлежностями.

— Амурская область передаст Амвросиевскому району детское питание для малышей до 1 года, об этом попросило местное управление соцзащиты населения. Молочная смесь и каши нужны для 160 детей, еще двоим купим специальное лечебное питание. Кроме того, также по просьбе подшефной территории, сейчас закупаем абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов. Всю эту гуманитарную помощь приобретем за счёт благотворительных средств, которые пожертвовали жители региона, – рассказал Василий Орлов.

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#губернатор #дети #медицина #областная власть #помощь

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