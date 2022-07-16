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16 июля 2022, 09:40 0

Для юных благовещенцев с ОВЗ в бассейне «Надежда» прошла летняя профильная площадка

Отдохнуть и поправить здоровье смогли почти полсотни ребят

Для юных благовещенцев с ОВЗ в бассейне «Надежда» прошла летняя профильная площадка
Фото: Администрация Благовещенска

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в бассейне «Надежда» организовали летнюю профильную площадку. Десять дней ребята занимались физкультурой и набирались здоровья в соляной пещере.

Всего на площадке побывало 47 юных благовещенцев от 8 до 15 лет. Дети каждый день осваивали подвижные занятия в бассейне и на свежем воздухе, а ещё посещали соляную пещеру. Кроме этого, для ребят организовали интересный досуг, сообщает администрация Благовещенска.

Родители отметили высокий уровень организации смены и поблагодарили коллектив бассейна «Надежда».

— В целом вся программа площадки была разработана с учётом потребностей именно детей с ОВЗ. Выражаем благодарность руководству в лице Болдыревой Нелли Леонидовны и коллективу бассейна «Надежда» за высокий уровень организации программы. Спасибо большое администрации города за поддержку и развитие таких необходимых программ для ребят с ОВЗ, – отметили родители особенных детей.

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#дети #отдых #здоровье #спорт

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