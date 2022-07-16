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16 июля 2022, 09:15 0

На Госуслугах стала доступна электронная регистрация рождения детей

Теперь родителям не нужно предоставлять бумажные документы

На Госуслугах стала доступна электронная регистрация рождения детей
Фото: Амур.инфо

На портале «Госуслуги» стала доступна электронная регистрация рождения, что позволяет отказаться от предоставления бумажных документов.

В роддоме с согласия мамы при рождении малыша оформляется электронный медицинский документ, который поступает в её личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление, необходимо перейти к заявлению и заполнить его с указанием имени ребёнка. Если ребёнок рождён в браке, отец должен согласовать на Госуслугах имя малыша.

На основании заполненного заявления и электронного медицинского документа органы ЗАГС формируют цифровую запись о рождении ребёнка. В личный кабинет мамы поступят сведения о регистрации и записи акта о рождении. При желании можно получить и бумажную версию свидетельства о рождении. Для этого можно воспользоваться сервисом Госуслуг по выдаче повторных и первичных свидетельств и справок.

Разработана специальная памятка.

Ранее Амур.инфо писало о первом зарегистрированном онлайн ребёнке в России и о первой «цифровой двойне».

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#дети #российская власть #технологии

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