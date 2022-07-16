В амурском селе Албазино состоятся «ХIV Дорохинские чтения»

В селе Албазино Сковородинского района Приамурья с 28 по 30 июля пройдёт межрегиональная краеведческая конференция. В этом году она посвящена Году культурного наследия народов России.

Программа «Дорохинских чтений» предполагает обсуждение широкого круга вопросов, связанных с открытием, изучением, освоением и развитием Приамурья в XVII – начале XХI веков. Участниками конференции станут краеведы, учёные, преподаватели высших и средних учебных заведений, сотрудники музеев, архивов, библиотек, государственных, общественных и некоммерческих организаций. Будут в Албазине и почётные гости – представители музеев из Забайкальского и Приморского краёв. Участников конференции познакомят с Албазинским краеведческим музеем, а также покажут исторический крепостной вал, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

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#история #культура

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Виктория Большакова