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15 июля 2022, 17:40 6

Василий Орлов рассказал о новом инвестиционном проекте

Отделение молочной фермы запустили в селе Козьмодемьяновка

Василий Орлов рассказал о новом инвестиционном проекте
Фото: Амур.инфо

В Тамбовском районе запустили новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных. Коровник, построенный в селе Козьмодемьяновка, позволил расширить уже существующую ферму.

Строительство коровника началось в прошлом году. Построили также навозоприемник, два навозохранилища. Раньше на предприятии действовали три здания коровника на 190 голов и родильное отделение на 110 голов. С учётом ввода нового коровника, общее количество мест для скота составит 1 280.

— Очередной крупный инвестиционный проект реализовали в Амурской области: в селе Тамбовского района запустили новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных. При выходе на полную мощность к 2025 году поголовье составит 2 300. Объём производства молока должен достичь 8 900 тонн в год. Кроме этого, с вводом нового отделения дополнительно появилось девять рабочих мест. Стоимость проекта составила более 300 миллионов рублей. При его реализации в прошлом году предприятие получило из областного бюджета 26,6 миллиона рублей на оборудование, – рассказал губернатор региона Василий Орлов.

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#животные #сельское хозяйство #губернатор

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    4 дня назад

    Здорово рассказал! А где же тогда молоко, масло, сыр, творог, сметана, сыворотка, натуральные сливки и прочая местная свежая молочная продукция по доступным ценам на прилавках магазинов ?!

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    "По доступным ценам"? Сперва, стоимость строительства возместить надо. Плюс налоги. Плюс прочие накладные расходы.

  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    Ну, если не по доступным ценам, пусть всё лежит и гниет, молочная продукция - скоропортящаяся продукция

  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    Пару раз колоссальные убытки понесут, сбавят цену

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    ...Или наладят переработку в сыры, брынзу, простоквашу, кефир, йогурты, сухой молочный порошок, сгущёнку... Хорошо бы, конечно, параллельно всё это производить. Думаю, производством занимаются серьёзные люди, они какой-то разумный баланс просчитают, чтобы молоко не пропадало. Но - сложно, наверное, всё это!

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    4 дня назад

    300 лямов в производство! Похвально. А ведь можно было 20% накинуть и гостиницу купить.

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