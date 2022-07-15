Василий Орлов рассказал о новом инвестиционном проекте

В Тамбовском районе запустили новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных. Коровник, построенный в селе Козьмодемьяновка, позволил расширить уже существующую ферму.

Строительство коровника началось в прошлом году. Построили также навозоприемник, два навозохранилища. Раньше на предприятии действовали три здания коровника на 190 голов и родильное отделение на 110 голов. С учётом ввода нового коровника, общее количество мест для скота составит 1 280.

— Очередной крупный инвестиционный проект реализовали в Амурской области: в селе Тамбовского района запустили новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных. При выходе на полную мощность к 2025 году поголовье составит 2 300. Объём производства молока должен достичь 8 900 тонн в год. Кроме этого, с вводом нового отделения дополнительно появилось девять рабочих мест. Стоимость проекта составила более 300 миллионов рублей. При его реализации в прошлом году предприятие получило из областного бюджета 26,6 миллиона рублей на оборудование, – рассказал губернатор региона Василий Орлов.