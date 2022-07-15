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15 июля 2022, 17:10 2

Амурчанин въехал в электроопору и оставил часть села Раздольное без света

С места происшествия водитель авто скрылся

Амурчанин въехал в электроопору и оставил часть села Раздольное без света
Фото: Амурские электросети ДРСК

Автомобилист частично обесточил село Раздольное в Тамбовском районе.

Электричество в домах сельчан пропало сегодня в 4:36. Отключилась высоковольтная линия. Специалисты провели осмотр и обнаружили повреждённую опору, оборванный провод и автомобиль, въехавший в столб. Водителя в кабине не оказалось.

Электроснабжение восстановили по резервной схеме в 5:40.

«Поврежденную опору пришлось заменить. Виновному будет предъявлен ущерб. Владелец автомобиля установлен. О происшествии сообщено в полицию», – сообщает ДРСК.

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#дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    "Виновному будет предъявлен ущерб."

    Эпичная фраза! )))

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    4 дня назад

    Вы сначала найдите того, кто угнал автомобиль, а потом кидайте предъяву. Ой, низя было подсказывать.

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