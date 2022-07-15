Амурчанин въехал в электроопору и оставил часть села Раздольное без света

Автомобилист частично обесточил село Раздольное в Тамбовском районе.

Электричество в домах сельчан пропало сегодня в 4:36. Отключилась высоковольтная линия. Специалисты провели осмотр и обнаружили повреждённую опору, оборванный провод и автомобиль, въехавший в столб. Водителя в кабине не оказалось.

Электроснабжение восстановили по резервной схеме в 5:40.

«Поврежденную опору пришлось заменить. Виновному будет предъявлен ущерб. Владелец автомобиля установлен. О происшествии сообщено в полицию», – сообщает ДРСК.