Во второй половине июля в Амурской области расцветут лотосы

Туристско-информационный центр Амурской области подготовил список мест Приамурья, где в ближайшее время должны расцвести лотосы Комарова.

Самыми первыми уже на этих выходных, 16-17 июля, откроются бутоны цветов Будды на озере близ села Липовка Тамбовского района. Чтобы добраться до озера, нужно доехать до Тамбовки, свернуть в сторону Екатеринославки, далее первый поворот налево и есть дорога до Липовки.

Кроме того, лотосы скоро распустятся:

в Хинганском заповеднике;

в посёлке Прогресс;

в селе Новотроицкое Благовещенского района;

в селе Ивановка Ивановского района.

Кстати, в Ивановке ведётся восстановление озера лотосов.

Туристско-информационный центр Амурской области напоминает, что срывать лотос Комарова категорически запрещено, поскольку он занесён в Красную книгу. За его уничтожение предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Кроме того, сорванный цветок вянет за считанные минуты, поэтому долго наслаждаться его красотой всё равно не получится.