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15 июля 2022, 19:42 1

Во второй половине июля в Амурской области расцветут лотосы

Амур.инфо публикует список мест цветения

Во второй половине июля в Амурской области расцветут лотосы
Фото: Телеграм-канал Amur Travel

Туристско-информационный центр Амурской области подготовил список мест Приамурья, где в ближайшее время должны расцвести лотосы Комарова.

Самыми первыми уже на этих выходных, 16-17 июля, откроются бутоны цветов Будды на озере близ села Липовка Тамбовского района. Чтобы добраться до озера, нужно доехать до Тамбовки, свернуть в сторону Екатеринославки, далее первый поворот налево и есть дорога до Липовки.

Кроме того, лотосы скоро распустятся:

  • в Хинганском заповеднике;
  • в посёлке Прогресс;
  • в селе Новотроицкое Благовещенского района;
  • в селе Ивановка Ивановского района.

Кстати, в Ивановке ведётся восстановление озера лотосов.

Туристско-информационный центр Амурской области напоминает, что срывать лотос Комарова категорически запрещено, поскольку он занесён в Красную книгу. За его уничтожение предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Кроме того, сорванный цветок вянет за считанные минуты, поэтому долго наслаждаться его красотой всё равно не получится.

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#природа

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Комментарии
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  • const

    const
    4 дня назад

    Ещё одно место не указали - полуозеро в п. Бурея (недалеко от путейского городка)

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