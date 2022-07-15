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15 июля 2022, 17:22 4

Росавиация продлевает режим ограничения на полёты в южной части России

Авиакомпаниям рекомендовано перенаправить рейсы

Росавиация продлевает режим ограничения на полёты в южной части России
Фото: pixabay.com

Действующий на территории страны режим ограничения полётов в 11 аэропортах южных регионов продлили до 24 июля 2022 года.

В настоящее время действуют ограничения на полёты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Авиакомпаниям, работающим в южной части страны, рекомендуется организовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все открытые аэропорты России работают в обычном режиме, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

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#транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    5 дней назад

    "продлили до 24 июля 2022 года"

    Что за полумеры? Ограничили бы сразу до конца спецоперации.

  • NK

    NK
    4 дня назад

    Т.е. - "на неопределённое время"?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 дня назад

    Ну вот! Росавиация продлила, а Роскосмос нет!... Путин освободил Рогозина от должности глава Роскосмоса. Так и не полетел...

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    4 дня назад

    Рогозя пролетел над космодромом как метеорит над головами людей. Посадка деревьев не помогла.

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