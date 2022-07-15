Росавиация продлевает режим ограничения на полёты в южной части России
Авиакомпаниям рекомендовано перенаправить рейсы
Действующий на территории страны режим ограничения полётов в 11 аэропортах южных регионов продлили до 24 июля 2022 года.
В настоящее время действуют ограничения на полёты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Авиакомпаниям, работающим в южной части страны, рекомендуется организовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Все открытые аэропорты России работают в обычном режиме, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
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