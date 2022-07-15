Благовещенцев просят помочь семьям беженцев из Мариуполя
Сбор вещей организуют в субботу, 16 июля
Сообщество экоактивистов-волонтёров Амурской области опубликовало перечень одежды и предметов быта, необходимых сейчас семьям переселенцев из Мариуполя.
В субботу, 16 июля, с 11 до 13 часов на стоянке ОКЦ в Благовещенске в рамках акции по раздельному сбору вторсырья состоится приём вещей для украинских семей, проживающих в Благовещенске.
Семьям переселенцев необходимы:
- одеяла, подушки, постельное белье в хорошем состоянии;
- посуда, кастрюли, сковороды;
- кухонная техника (электроплита, пусть даже маленькая, двухконфорочная, миксеры, блендеры, мультиварки) в рабочем состоянии;
- ноутбуки, компьютеры, телевизоры (только исправные);
- школьная форма (разные размеры);
- школьные канцелярские принадлежности, включая дневники, пеналы, краски, альбомы и тому подобное;
- обувь чистая, в хорошем состоянии, разных размеров;
- шторы на окна (также в хорошем состоянии).
Организаторы сбора просят благовещенцев приносить только целые и чистые, без пятен вещи и исправную технику.
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