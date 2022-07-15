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15 июля 2022, 18:45 1

Благовещенцев просят помочь семьям беженцев из Мариуполя

Сбор вещей организуют в субботу, 16 июля

Благовещенцев просят помочь семьям беженцев из Мариуполя
Фото: Телеграм-канал помощи беженцам, Благовещенск

Сообщество экоактивистов-волонтёров Амурской области опубликовало перечень одежды и предметов быта, необходимых сейчас семьям переселенцев из Мариуполя.

В субботу, 16 июля, с 11 до 13 часов на стоянке ОКЦ в Благовещенске в рамках акции по раздельному сбору вторсырья состоится приём вещей для украинских семей, проживающих в Благовещенске.

Семьям переселенцев необходимы:

  • одеяла, подушки, постельное белье в хорошем состоянии;
  • посуда, кастрюли, сковороды;
  • кухонная техника (электроплита, пусть даже маленькая, двухконфорочная, миксеры, блендеры, мультиварки) в рабочем состоянии;
  • ноутбуки, компьютеры, телевизоры (только исправные);
  • школьная форма (разные размеры);
  • школьные канцелярские принадлежности, включая дневники, пеналы, краски, альбомы и тому подобное;
  • обувь чистая, в хорошем состоянии, разных размеров;
  • шторы на окна (также в хорошем состоянии).


Организаторы сбора просят благовещенцев приносить только целые и чистые, без пятен вещи и исправную технику.

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#Украина #помощь

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Комментарии
Показать все (1)
  • батарейка

    батарейка
    4 дня назад

    А сколько их осталось у нас, беженцев из мариуполя?

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