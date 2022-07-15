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15 июля 2022, 15:37 0

Отец Филиппа Киркорова раскрыл причину отъезда Аллы Пугачёвой из России

Бедрос Киркоров считает, что Пугачёва уехала лечить болезнь, которую скрывает

Отец Филиппа Киркорова раскрыл причину отъезда Аллы Пугачёвой из России
Фото: syl.ru

Покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачёву обсуждают многие представители шоу-бизнеса. Сама Алла Борисовна не допускает резких высказываний по поводу своей страны и обещает вернуться в Москву к осени. А вот Галкин обрушился на спецоперацию с критикой, из-за чего на него даже могли возбудить уголовное дело. На днях отец Филиппа Киркорова прокомментировал отъезд Примадонны, сообщает «Комсомольская правда».

Бедрос Киркоров считает, что поступки Аллы Пугачевой – это её собственное дело. Она заявляла, что имеет право уехать в другую страну на лечение, но это не значит, «что она изменила родине».

По словам артиста, он не услышал от неё, чтобы она что-нибудь сказала не так. Он считает, что певице придётся разбираться с последствиями, ведь она потеряла многих поклонников, уехав из страны. Тем не менее, Пугачёва вправе решать сама.

Бедрос заявил, что Алла Борисовна уехала в Израиль лечить заболевание, которое скрывает. Поэтому он призвал не осуждать её.

Что же касается Максима Галкина, отец Киркорова так и не понял до конца его позицию. По его словам, такого поведения он бы себе никогда не позволил.

Как сообщает «Пятый канал», переезд Пугачёвой и Галкина в Израиль после начала спецоперации по защите Донбасса негативно отразился на их репутации. Она была окончательно загублена критическими высказываниями Галкина о России. Критика юмориста в адрес властей едва не стала поводом к уголовному делу. В СМИ сообщалось, что слова Галкина проверяют в контексте статьи о фейках о российской армии, но Следственный комитет опроверг эти слухи.

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#шоу-бизнес

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