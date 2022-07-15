Отец Филиппа Киркорова раскрыл причину отъезда Аллы Пугачёвой из России

Бедрос Киркоров считает, что поступки Аллы Пугачевой – это её собственное дело. Она заявляла, что имеет право уехать в другую страну на лечение, но это не значит, «что она изменила родине».

По словам артиста, он не услышал от неё, чтобы она что-нибудь сказала не так. Он считает, что певице придётся разбираться с последствиями, ведь она потеряла многих поклонников, уехав из страны. Тем не менее, Пугачёва вправе решать сама.

Бедрос заявил, что Алла Борисовна уехала в Израиль лечить заболевание, которое скрывает. Поэтому он призвал не осуждать её.

Что же касается Максима Галкина, отец Киркорова так и не понял до конца его позицию. По его словам, такого поведения он бы себе никогда не позволил.

Как сообщает «Пятый канал», переезд Пугачёвой и Галкина в Израиль после начала спецоперации по защите Донбасса негативно отразился на их репутации. Она была окончательно загублена критическими высказываниями Галкина о России. Критика юмориста в адрес властей едва не стала поводом к уголовному делу. В СМИ сообщалось, что слова Галкина проверяют в контексте статьи о фейках о российской армии, но Следственный комитет опроверг эти слухи.