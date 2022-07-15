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15 июля 2022, 16:40 6

На Дальнем Востоке появилась первая платная автомагистраль

Первые два месяца она будет работать бесплатно в тестовом режиме

На Дальнем Востоке появилась первая платная автомагистраль
Фото: Интерфакс

В пятницу, 15 июля, прошла церемония открытия первой в ДВФО платной скоростной автомагистрали «Обход Хабаровска». Движение по ней для всех видов транспорта будет доступно с полуночи 16 июля, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что во время тестового периода проезд по дороге будет бесплатным. Планируется, что он продлится в течение двух месяцев с момента запуска автомагистрали. Дорога «Обход Хабаровска» позволит транзитному транспорту получить альтернативный проезд, минуя город.

Общая протяжённость автомагистрали 52,8 километра, из них основной ход трассы – 27,1 километра. Она включает три моста, пять транспортных развязок и 21 путепровод. По прогнозам к 2025 году суточный трафик по ней достигнет 25 тысяч автомобилей, которые будут двигаться с расчётной скоростью в 120 километров в час.

Стоимость проезда после окончания тестового периода составит:

  • для легковых автомобилей – от 138 рублей;
  • для среднегабаритных транспортных средств (фургоны, пикапы, минифургоны) – от 193 рублей;
  • для автобусов и грузовиков – от 276 рублей;
  • для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов – от 552 рублей.

Управлять трафиком на дороге будет интеллектуальная автоматизированная система, способная контролировать скоростной режим, а также выявлять и передавать информацию о дорожных происшествиях и иных инцидентах.

Просмотров всего: 2837

#дороги #Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 дней назад

    Успею на халяву прокатиться

  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    "для легковых автомобилей – от 138 рублей"

    Т.е. предела стоимости не предвидится? ;)

  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    "Дорога «Обход Хабаровска»"

    Странно, что дорога будет называться "обход", а не "объезд".

  • Мавр1

    Мавр1
    4 дня назад

    и где же она проходит эта дорога? Если от Николаевки через Владимировку

    и до Корфовского, то еще куда ни шло. А если также через мост и по прямой до объездной - это бред.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    4 дня назад

    Что насчёт Платона?

  • Гефест

    Гефест
    4 дня назад

    Ненавижу "ЕР" 7 часов назад

    Что насчёт Платона?

    "Вы не понимаете, это другое" Точнее другой карман. )))

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