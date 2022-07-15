На Дальнем Востоке появилась первая платная автомагистраль
Первые два месяца она будет работать бесплатно в тестовом режиме
В пятницу, 15 июля, прошла церемония открытия первой в ДВФО платной скоростной автомагистрали «Обход Хабаровска». Движение по ней для всех видов транспорта будет доступно с полуночи 16 июля, сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что во время тестового периода проезд по дороге будет бесплатным. Планируется, что он продлится в течение двух месяцев с момента запуска автомагистрали. Дорога «Обход Хабаровска» позволит транзитному транспорту получить альтернативный проезд, минуя город.
Общая протяжённость автомагистрали 52,8 километра, из них основной ход трассы – 27,1 километра. Она включает три моста, пять транспортных развязок и 21 путепровод. По прогнозам к 2025 году суточный трафик по ней достигнет 25 тысяч автомобилей, которые будут двигаться с расчётной скоростью в 120 километров в час.
Стоимость проезда после окончания тестового периода составит:
- для легковых автомобилей – от 138 рублей;
- для среднегабаритных транспортных средств (фургоны, пикапы, минифургоны) – от 193 рублей;
- для автобусов и грузовиков – от 276 рублей;
- для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов – от 552 рублей.
Управлять трафиком на дороге будет интеллектуальная автоматизированная система, способная контролировать скоростной режим, а также выявлять и передавать информацию о дорожных происшествиях и иных инцидентах.
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