На Дальнем Востоке появилась первая платная автомагистраль

Уточняется, что во время тестового периода проезд по дороге будет бесплатным. Планируется, что он продлится в течение двух месяцев с момента запуска автомагистрали. Дорога «Обход Хабаровска» позволит транзитному транспорту получить альтернативный проезд, минуя город.

Общая протяжённость автомагистрали 52,8 километра, из них основной ход трассы – 27,1 километра. Она включает три моста, пять транспортных развязок и 21 путепровод. По прогнозам к 2025 году суточный трафик по ней достигнет 25 тысяч автомобилей, которые будут двигаться с расчётной скоростью в 120 километров в час.

Стоимость проезда после окончания тестового периода составит:

для легковых автомобилей – от 138 рублей;

для среднегабаритных транспортных средств (фургоны, пикапы, минифургоны) – от 193 рублей;

для автобусов и грузовиков – от 276 рублей;

для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов – от 552 рублей.

Управлять трафиком на дороге будет интеллектуальная автоматизированная система, способная контролировать скоростной режим, а также выявлять и передавать информацию о дорожных происшествиях и иных инцидентах.