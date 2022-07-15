На кольцевой развязке в Благовещенске завершается монтаж освещения

Представитель генерального подрядчика Дмитрий Горбунов рассказал о ходе работ по устройству освещения на кольцевой развязке в Благовещенске и планах по обновлению освещения на трёх улицах города.

После реконструкции светильников на кольцевой развязке на улице Калинина станет больше. До этого момента стояло 23 опоры и 23 светильника, после реконструкции будет установлено 33 опоры и 38 светильников. Помимо этого изменится и температура света. Она станет более подходящей для человеческого глаза и будет выглядеть оптимально по яркости как для пешеходов, так и для водителей.

— В данный момент демонтировали старое оборудование на кольцевой развязке: опоры и провода, неработающие светильники. В понедельник мы установили 33 фундамента, залили бетон. Ему нужно было пару дней настояться, затем мы начнём производить монтаж опор и светильников, – рассказал Дмитрий Горбунов.

Также представитель подрядчика рассказал о ходе работ на других улицах. Так, на Игнатьевском шоссе уже демонтировали устаревшее освещение на 80 %. В ближайшее время приступят к ремонту опор на улицах Институтская и Горького. Кроме того, в планах провести полную реконструкцию освещения на улице Мухина. Старое неэффективное освещение заменят на энергосберегающее. Уже установленное оборудование позволило снизить энергопотребление не менее чем на 25 %.

— По концессионному соглашению в Благовещенске заменят не менее 10 500 светильников, около 3 600 опор и проложат свыше 45 тысяч метров кабельной канализации. В планах у инвестора до конца года проложить 10 000 метров кабельной канализации. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В целом концессия на 15 лет, сейчас план выполнения работ идет в графике, – пояснил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

По данным Центра государственно-частного партнерства Амурской области, до конца года в Благовещенске заключат концессионное соглашение о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволит привлечь более 10 миллиардов рублей инвестиций для улучшения инфраструктуры города. Кроме того, в так называемом районе Тайваня планируется построить новую школу на 1 200 мест с привлечением 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщает инвестиционный портал Амурской области.