Часть Благовещенска останется без горячей воды

Жителей Благовещенска предупреждают, что с 8 утра 18 июля стартует ремонт теплосетей Центрального района. Из-за этого в домах не будет горячей воды в течение 12 дней, сообщает ДГК.

Горячее водоснабжение будет приостановлено в центральной части города: от Комсомольской до 50 лет Октября между Ленина и Горького. Теплая вода вернётся в дома около 20 часов 29 июля.

А сегодня завершён ремонт на другом участке тепломагистрали № 1 Центрального района. Уже начали подключение потребителей на улице Нагорной, в переулке Угловом, Детской больнице, Городской больнице № 1, центральной части города от Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького. Горячая вода начнёт поступать в квартиры около 20 часов 15 июля.

— Исключения составят дома, расположенные в 11 и 16 кварталах Благовещенска. В связи с устройством дорожного полотна ООО «ГУКС» будут производить перекладку инженерных сетей. По заявке ООО «ГУКС» энергетики Благовещенской ТЭЦ произвели отключение тепловой сети, снабжающей тепловой энергией дома, расположенные по адресам: Амурская, 236, Зейская, 283, 285, Мухина, 16, 18, 18/2, 18/47, 31, Новая, 11, 11/2. Горячее водоснабжение вернется в эти дома 22 июля 2022 года, – сообщили в компании.