Личные данные пользователей оператора экспресс-доставки попали в интернет

У российской Службы доставки «Экспресс-курьер» (СДЭК) произошла новая утечка информации. Записи 25 миллионов пользователей с фамилиями, электронной почтой, номерами телефонов получателей и другой информацией попали в общий доступ в интернете.

По сообщению РИА ФАН, данные пользователей объединили в три файла. В первом содержится более 160 миллионов записей с ФИО, электронной почтой получателя и пунктами самовывоза. Во втором документе находится свыше 30 миллионов строк о физических и юридических лицах, а в третьем – номера телефонов и идентификаторы.

Представитель СДЭК заявила о внутреннем расследовании внутри компании. Специалисты выясняют обстоятельства новой утечки данных, остальные подробности не сообщаются.