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15 июля 2022, 16:19 8

Личные данные пользователей оператора экспресс-доставки попали в интернет

СДЭК допустила утечку информации

Личные данные пользователей оператора экспресс-доставки попали в интернет
Фото: РИА ФАН

У российской Службы доставки «Экспресс-курьер» (СДЭК) произошла новая утечка информации. Записи 25 миллионов пользователей с фамилиями, электронной почтой, номерами телефонов получателей и другой информацией попали в общий доступ в интернете.

По сообщению РИА ФАН, данные пользователей объединили в три файла. В первом содержится более 160 миллионов записей с ФИО, электронной почтой получателя и пунктами самовывоза. Во втором документе находится свыше 30 миллионов строк о физических и юридических лицах, а в третьем – номера телефонов и идентификаторы.

Представитель СДЭК заявила о внутреннем расследовании внутри компании. Специалисты выясняют обстоятельства новой утечки данных, остальные подробности не сообщаются.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    5 дней назад

    Ха, ищите среди своих. Процентов на 80 уверен, что уволили программиста или ИТ специалиста он и отомстил.

  • paravis

    paravis
    5 дней назад

    Напрашиваются посадки.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 дней назад

    То-то сегодня и активизировались левые звонки с непонятных номеров.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    Никогда не был клиентом СДЭК. )

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 дня назад

    Отлично работают, вовремя доставка. Только вот гад какой-то слил информацию, видно приплатили

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    4 дня назад

    Пару звонков в неделю от мошенников получаю стабильно. Уже задолбался черный список пополнять.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    4 дня назад

    А где их можно скачать? Глянуть хочу свои данные.

  • Paster

    Paster
    4 дня назад

    СДЭК постоянно базы свои сливает.

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