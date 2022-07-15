Полицейские задержали благовещенца за серию мелких краж

В Благовещенске по подозрению в совершении серии краж задержан 28-летний уроженец Серышевского района, приехавший на заработки в областной центр.

Устроившись разнорабочим, он работал на стройке, попутно присматривая, что можно украсть. В одном из частных домов рядом со стройплощадкой он увидел электроинструменты, после чего, вскрыв пластиковое окно, проник в дом и похитил всё, что его интересовало.

Снимая квартиру в Благовещенске, он постоянно приглашал туда своих друзей и знакомых, один из которых не досчитался 40 тысяч рублей. Кроме того, известно, что молодой человек похитил из арендованной квартиры бытовую технику: телевизор, кондиционер и микроволновую печь.

После того, как о краже сообщил хозяин частного дома, полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и вскоре задержали гражданина.

Сейчас он находится под стражей, по всем эпизодам преступлений возбуждены уголовные дела. Сотрудникам уголовного розыска предстоит установить местонахождение похищенного, сообщает пресс-служба Управления МВД по Амурской области.