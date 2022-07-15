Амурчанин убил отца возлюбленной

Управление СК России по Амурской области закончило расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве отца любимой женщины.

Из материалов дела известно, что вечером 28 апреля этого года житель поселка Магдагачи выпивал с отцом возлюбленной. Последний не лучшим образом отзывался о своей дочке и это разозлило обвиняемого. Между ними завязалась ссора, и мужчина ударил потерпевшего сначала рукой, а потом и металлическим стулом. Ударов было несколько, они пришлись по голове и телу пенсионера. Зайдя утром в комнату, житель Магдагачи увидел, что отец его женщины мёртв.

Обвиняемый полностью признал свою вину и во время следствия показал, как совершил преступление.

фото: Следственное управление СК России по Амурской области

— Ранее обвиняемый уже отбывал наказание в исправительном учреждении за убийство, – рассказали в амурском управлении СК России. – В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.