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15 июля 2022, 14:50 0

Амурчанин убил отца возлюбленной

Тот нелицеприятно отозвался о своей дочке

Амурчанин убил отца возлюбленной
Фото: Амур.инфо

Управление СК России по Амурской области закончило расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве отца любимой женщины.

Из материалов дела известно, что вечером 28 апреля этого года житель поселка Магдагачи выпивал с отцом возлюбленной. Последний не лучшим образом отзывался о своей дочке и это разозлило обвиняемого. Между ними завязалась ссора, и мужчина ударил потерпевшего сначала рукой, а потом и металлическим стулом. Ударов было несколько, они пришлись по голове и телу пенсионера. Зайдя утром в комнату, житель Магдагачи увидел, что отец его женщины мёртв.

Обвиняемый полностью признал свою вину и во время следствия показал, как совершил преступление.

фото: Следственное управление СК России по Амурской области

— Ранее обвиняемый уже отбывал наказание в исправительном учреждении за убийство, – рассказали в амурском управлении СК России. – В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #происшествия

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