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сегодня, 13:34 0

Зону «ядерной радиации» обнаружили у моста через реку Амур

Указатель на китайской стороне заметил блогер

Зону «ядерной радиации» обнаружили у моста через реку Амур
Фото: biang.ru

На таможенном автомобильном пункте пропуска Хэйхэ около моста через Амур блогер сфотографировал указатель: «Пожалуйста, пройдите в таможенную зону обнаружения ядерной радиации».

На самом деле надпись указывает на ангар, где с помощью рентгеновского излучения проверяют грузы.

Специалисты одного из бюро переводов Харбина отметили, что такие ошибки иногда случаются. В Китае запрещено привлекать иностранцев для переводов текстов на стратегических объектах, таких как, например, таможня или пункт пропуска, пишет Biang.ru.

— Впрочем, нередко преобладает и уверенность китайских сотрудников, что они хорошо знают иностранный язык и уверены в правильности своего перевода, – добавили в бюро.

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#Китай

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