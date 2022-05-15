Зону «ядерной радиации» обнаружили у моста через реку Амур

На таможенном автомобильном пункте пропуска Хэйхэ около моста через Амур блогер сфотографировал указатель: «Пожалуйста, пройдите в таможенную зону обнаружения ядерной радиации».

На самом деле надпись указывает на ангар, где с помощью рентгеновского излучения проверяют грузы.

Специалисты одного из бюро переводов Харбина отметили, что такие ошибки иногда случаются. В Китае запрещено привлекать иностранцев для переводов текстов на стратегических объектах, таких как, например, таможня или пункт пропуска, пишет Biang.ru.

— Впрочем, нередко преобладает и уверенность китайских сотрудников, что они хорошо знают иностранный язык и уверены в правильности своего перевода, – добавили в бюро.