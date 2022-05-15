Житель Благовещенска получил срок за неоднократное нетрезвое вождение

22-летний житель Благовещенска приговорён к лишению свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужнина нарушил правила не в первый раз.

Впервые молодой человек имел проблемы с законом в 2018 году, тогда мировой судья назначил ему 200 часов обязательных работ и на 2 года и 7 месяцев запретил водить автомобиль.

Тем не менее должные выводы мужчина для себя не сделал и в сентябре 2021 года снова был пойман за рулём без документов и в состоянии опьянения.

В суде молодой человек свою вину признал и раскаялся. Но суд учёл его прошлые «заслуги», характеристику личности, степень общественной опасности деяния.

В итоге благовещенца приговорили к 5 месяцам колонии и лишению прав на 2 года и 10 месяцев, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.