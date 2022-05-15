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сегодня, 12:06 0

В Благовещенске начал курсировать садоводческий маршрут 40 с

Дату запуска пришлось сдвинуть

В Благовещенске начал курсировать садоводческий маршрут 40 с
Фото: pixabay.com

Движение маршрута, проходящего мимо садоводческих участков от Владимировки до села Заречное Благовещенского района, открылось с задержкой. Запустить автобус вовремя помешало плохое состояние дороги.

С сегодняшнего дня автобус будет ходить по маршруту:

Дворец Профсоюзов (ежедневно):

08:05, 09:45, 12:30, 14:05, 16:40.

Рейсы от Дворца Профсоюзов в 08:05 и из Заречного в 17:25 по средам, субботам и воскресеньям заходят в посёлок Зазейский.

Заречное, 3 км (ежедневно):

09:00, 10:35, 13:20, 14:50, 17:25.

Отправление из поселка Зазейский в 08:40, 17:40 по средам, субботам и воскресеньям.

Стоимость билета 31 рубль, сообщает администрация Благовещенска.

Полное расписание садоводческих маршрутов – по ссылке.

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#дороги #отдых #природа

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