Жильцы благовещенского дома «Ветеран» просили организовать им летний досуг

Жильцы дома «Ветеран» смогут посетить кинопоказ, кружки и секции, а также стать участниками мастер-класса по скандинавской ходьбе.

Юристы, представители государственных фондов и законодательного собрания провели встречу с амурскими пенсионерами, чтобы рассмотреть их обращения и оказать консультативную помощь. В первую очередь пенсионеров, пришедших на приём, интересовали вопросы санаторно-курортного лечения, расширения льгот и индексации пенсий. Часть обращений носила индивидуальный характер, эти вопросы решали профильные ведомства.

Жильцы дома «Ветеран» попросили помощи в организации досуга в летнее время. Единые информационные ресурсы в вопросах обеспечения досуга пенсионеров отсутствуют, им сложно узнавать о культурных мероприятиях. На просьбу пенсионеров откликнулась депутат амурского заксобрания Надежда Багрова.

15 мая она пригласила жильцов Дома «Ветеран» в парк Дружбы на просмотр фильмов под открытым небом. Для пенсионеров, которые хотели поучаствовать в работе кружков и студий, она обещала подготовить всю необходимую информацию. Желающих заниматься скандинавской ходьбой пригласили на мастер-класс, который пройдёт 21 мая в рамках Всемирного дня скандинавской ходьбы.