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сегодня, 11:19 2

Жильцы благовещенского дома «Ветеран» просили организовать им летний досуг

По итогам встречи пенсионерам предложили несколько вариантов

Жильцы благовещенского дома «Ветеран» просили организовать им летний досуг
Фото: pixabay.com

Жильцы дома «Ветеран» смогут посетить кинопоказ, кружки и секции, а также стать участниками мастер-класса по скандинавской ходьбе.

Юристы, представители государственных фондов и законодательного собрания провели встречу с амурскими пенсионерами, чтобы рассмотреть их обращения и оказать консультативную помощь. В первую очередь пенсионеров, пришедших на приём, интересовали вопросы санаторно-курортного лечения, расширения льгот и индексации пенсий. Часть обращений носила индивидуальный характер, эти вопросы решали профильные ведомства.

Жильцы дома «Ветеран» попросили помощи в организации досуга в летнее время. Единые информационные ресурсы в вопросах обеспечения досуга пенсионеров отсутствуют, им сложно узнавать о культурных мероприятиях. На просьбу пенсионеров откликнулась депутат амурского заксобрания Надежда Багрова.

15 мая она пригласила жильцов Дома «Ветеран» в парк Дружбы на просмотр фильмов под открытым небом. Для пенсионеров, которые хотели поучаствовать в работе кружков и студий, она обещала подготовить всю необходимую информацию. Желающих заниматься скандинавской ходьбой пригласили на мастер-класс, который пройдёт 21 мая в рамках Всемирного дня скандинавской ходьбы.

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#жизнь #культура #медицина #помощь #соцзащита

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Комментарии
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  • OT

    OT
    2 часа назад

    А они эти ветераны каста неприкасаемых? Им досуг, а всем остальным в скотобазе говно месить?

  • Undertaker

    Undertaker
    43 минуты назад

    Ветеранам почёт, скотобаза заседает, говно це Европа?

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