Екатерина Киреева: «Амурская область может много интересного предложить для туристов»

«Надо ломать стереотипы», – считает замминистра экономического развития Приамурья Екатерина Киреева. Не обязательно уезжать далеко, чтобы увидеть красоту дикой природы, покорить горные вершины или погладить живую ламу. Все это есть в Амурской области. Накануне сезона отпусков представители регионального минэконома и Туристско-информационного центра (ТИЦ) рассказали, как в регионе развивается внутренний туризм и где можно отдохнуть.

Приамурье активно развивает внутренний туризм. И как показывает статистика, спрос на эти маршруты в регионе постоянно растет. Охотнее в туризм сейчас вкладывается бизнес, строя новые базы и гостиницы. Развивается и транспортная инфраструктура.



— Северные районы сейчас хорошо логистически связаны не только автомобильным сообщением. Есть железнодорожное сообщения. Например, до Тынды идет комфортабельный фирменный поезд. И самое главное – работает авиасообщение. Второй год у нас субсидируются авиаперевозки. Час с небольшим – и вы в столице БАМа. Также можно добраться до Зеи и в Селемджинский район: Экимчан и Февральск», – рассказала замминистра.



Чтобы амурчанам и гостям региона было проще ориентироваться в туристическом многообразии Приамурья, два года назад создали Туристско-информационный центр. Сейчас на сайте ТИЦ можно найти информацию обо всех туристических объектах. Причем она регулярно обновляется. По словам замруководителя центра Екатерины Стуликовой, многих интересуют экскурсии на промышленные объекты: космодром Восточный, предприятия по переработке сои и прииск Соловьевский.



— На прииске Соловьевский можно увидеть все этапы золотодобычи, ощутить себя настоящим золотодобытчиком. И в конце – подержать в руке слиток золота. Его при тебе отлили, ты его взял в руки, еще тепленьким, сфотографировался... И отдал обратно, – рассказала Екатерина Стуликова. – Космодром Восточный. Когда ты видишь запуск ракеты или просто находишься на территории космодрома, это неописуемо.



На территории Приамурья три природных заповедника: Норский, Хинганский и Зейский, а также множество других природных территорий. В северном Норском заповеднике в Селемджинском районе в сентябре можно наблюдать уникальное явление – миграцию северной косули. Рядом с селом Малая Сазанка Свободненского района растет пьяный лес – из-за оползня в конце 80-х годов прошлого века деревья на склоне наклонились. В Бурейском районе – гостевая усадьба Куруктачи. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, попариться в русской бане, а также полюбоваться на Бурейскую ГЭС и погладить ламу, которая живет в местном мини-зоопарке и встречает гостей базы.



— Мы все живем на своей родной земле и думаем: что тут может быть интересного? Зачастую мы ищем возможности для отдыха и путешествий где-то очень далеко, не понимая, что все богатство рядом. Область у нас очень интересная: от севера до юга идет яркая смена и ландшафтов, и климата, у нас проходит граница вечной мерзлоты, – рассказала Екатерина Киреева. – Амурская область может много интересного предложить для туристов.