Амурчанка сыграла в известном российском сериале

Надежда Игошина, уроженка Свободного, сыграла эпизодическую роль во втором сезоне популярного сериала «Эпидемия».

— Когда меня позвали на эту роль, моей дочери было около трёх месяцев. И это прекрасно вписывалось в историю, потому что моя роль была «женщина с ребенком» – мы полностью совпали. Честно признаться, было довольно сложно. Я стараюсь не идентифицировать персонажа с собой на 100 %, потому что я мама и мне страшно представить себя в роли моей героини. Роль получилась маленькая, но очень глубокая, наполненная, – поделилась Надежда.

Второй сезон «Эпидемии» с участием амурчанки начнётся 16 мая на канале ТНТ.

Справка

Премьера «Эпидемии» состоялась в ноябре 2019 года. Отправной точкой в сюжете стала вспышка неизвестного смертоносного вируса, который начинался как обычная простуда, но быстро прогрессировал и обладал 100-процентной летальностью. Его главные герои – две большие семьи. Они выбираются из находящейся под жёстким карантином столицы и берут курс на Карелию, где их ждёт убежище на берегу спокойного озера. Как только возник дефицит еды, деньги потеряли свою ценность, магазины вокруг разграбили, и по всей стране начали орудовать мародёры. Главной опасностью для героев стал уже не вирус, а человек.