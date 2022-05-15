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15мая
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На полигоне под Благовещенском состоится четвертый конкурс АрМИ «Суворовский натиск»

Подготовка и сами соревнования пройдут с 23 мая по 10 июня

На полигоне под Благовещенском состоится четвертый конкурс АрМИ «Суворовский натиск»
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) пройдет четвертый всероссийский этап соревнований между лучшими экипажами боевых машин пехоты России «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Состязания проводятся в рамках всероссийских армейских соревнований «АрМИ-2022» и пройдут на полигоне «Белогорьевский» в Амурской области. Подготовительные мероприятия и сам конкурс состоятся с 23 мая по 10 июня. Победители состязаний будут представлять Россию на «Армейских международных играх» в августе этого года.

Конкурс пройдет на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3. После подготовительных мероприятий военнослужащие померяются силами в «Индивидуальной гонке», «Эстафете», «Скоростной гонке» и других испытаниях. Жюри предстоит определить лучших военнослужащих и команды победителей, а также призеров конкурса в ряде номинаций.

Напомним, что конкурс АрМИ «Суворовский натиск» проводится в целях совершенствования навыков участников соревнований при выполнении боевых задач, обобщения передового опыта и методик подготовки, совершенствования мастерства участников конкурса и обмена опытом между военнослужащими, а также для повышения престижа военной службы.

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#конкурсы #спорт #армия

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