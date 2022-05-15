На полигоне под Благовещенском состоится четвертый конкурс АрМИ «Суворовский натиск»

На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) пройдет четвертый всероссийский этап соревнований между лучшими экипажами боевых машин пехоты России «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Состязания проводятся в рамках всероссийских армейских соревнований «АрМИ-2022» и пройдут на полигоне «Белогорьевский» в Амурской области. Подготовительные мероприятия и сам конкурс состоятся с 23 мая по 10 июня. Победители состязаний будут представлять Россию на «Армейских международных играх» в августе этого года.

Конкурс пройдет на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3. После подготовительных мероприятий военнослужащие померяются силами в «Индивидуальной гонке», «Эстафете», «Скоростной гонке» и других испытаниях. Жюри предстоит определить лучших военнослужащих и команды победителей, а также призеров конкурса в ряде номинаций.

Напомним, что конкурс АрМИ «Суворовский натиск» проводится в целях совершенствования навыков участников соревнований при выполнении боевых задач, обобщения передового опыта и методик подготовки, совершенствования мастерства участников конкурса и обмена опытом между военнослужащими, а также для повышения престижа военной службы.