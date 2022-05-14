Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:29 0

Пожарная обстановка в некоторых районах Амурской области стабилизировалась

Однако высокий IV класс пожарной опасности местами сохраняется

Пожарная обстановка в некоторых районах Амурской области стабилизировалась
Фото: amur.info

Пожарная обстановка в Приамурье стала стабильной, но высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Серышевском и Октябрьском районах, в Белогорском, Бурейском, Завитинском и Ромненском муниципальных округах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 11 возгораний сухой травы на общей площади свыше 63 гектаров. Пожары зафиксированы в Белогорске, Свободном и Шимановске, Благовещенском районе, Белогорском и Завитинском муниципальных округах. В ликвидации пожаров задействовали 71 человека личного состава и 14 единиц техники.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области провели 276 профилактических рейдов, а также составили 30 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности. С начала пожароопасного периода составлено 1 250 протоколов на сумму свыше трёх миллионов рублей.

На территории Амурской области действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огнь в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, дачных и садовых обществ.

Просмотров всего: 90

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин предстанет перед судом за угрозы сотруднику Росгвардии
Происшествия 2

В Благовещенске задержали подозреваемых в кражах из частного дома

Происшествия 3

В Свободном мужчину задержали по подозрению в убийстве возлюбленной
Происшествия

В Благовещенске няню обвинили в истязании ребёнка
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь