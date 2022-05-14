Пожарная обстановка в некоторых районах Амурской области стабилизировалась

Пожарная обстановка в Приамурье стала стабильной, но высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Серышевском и Октябрьском районах, в Белогорском, Бурейском, Завитинском и Ромненском муниципальных округах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 11 возгораний сухой травы на общей площади свыше 63 гектаров. Пожары зафиксированы в Белогорске, Свободном и Шимановске, Благовещенском районе, Белогорском и Завитинском муниципальных округах. В ликвидации пожаров задействовали 71 человека личного состава и 14 единиц техники.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области провели 276 профилактических рейдов, а также составили 30 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности. С начала пожароопасного периода составлено 1 250 протоколов на сумму свыше трёх миллионов рублей.

На территории Амурской области действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огнь в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, дачных и садовых обществ.