Василий Орлов похвалил амурчан за инициативность

Глава Приамурья Василий Орлов посетил село Толстовка Тамбовского района. Здесь губернатору показали новый Дом культуры, библиотеку, а заодно и общественную площадку, которую благоустраивают по инициативе местных жителей.

Все эти места порадовали не только губернатора, от них в восторге и местные жители. Вложенные благодаря госпрограммам средства окупились. Тем более, что жители Толстовки сами выбирали, что и когда благоустраивать.

— Сразу видно, что жители инициативны – это важно. Ведь именно благодаря инициативе на местах получается реализовывать интересные проекты и привлекать дополнительные средства на развитие и благоустройство сел. Инициативная группа сельсовета активно участвует в обсуждении и разработке проектов, следит за ходом выполнения работ, участвует в приемке объектов. Когда от местных жителей идет такая обратная связь, мы знаем, что люди будут беречь благоустроенные территории и обновленные социальные объекты, – высказался Василий Орлов.