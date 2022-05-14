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14мая
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В Благовещенском районе прошла международная акция «Сад Памяти»

Более двухсот человек почтили память тружеников тыла и воинов Великой Отечественной войны

В Благовещенском районе прошла международная акция «Сад Памяти»
Фото: Минлеса Амурской области

В селе Владимировка на улице Центральной в рамках международной акции «Сад Памяти» более двухсот человек в честь тружеников тыла и воинов Великой Отечественной войны посадили сеянцы сосны, рассказали в региональном минлеса.

Почтить память героев собрались представители министерств и ведомств, заксобрания Амурской области, коллективов учреждений, организаций, жители Благовещенска, Владимировки и близлежащих сел.

— Благовещенскому лесхозу, нашему министерству выпала почетная миссия организовать такую трогательную и важную акцию. Специалисты подобрали для посадок участок лесного фонда, подготовили посадочный материал, который вырастили в питомнике. Очень приятно, что откликнулось много желающих посадить дерево и тем самым увековечить память о людях, на своих плечах вынесших тяготы войны, отстоявших мир и будущее нашей страны, – рассказывает заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина.

Участники совместными усилиями высадили на половине гектара более 1 500 сосен. Как рассказали в минлеса, в работе использовали профессиональный инструмент лесоводов – меч Колесова. Кто-то из добровольцев вполне умело применял его, а часть овладела мечом после мастер-класса, который провела начальник отдела министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области Ольга Дядченко.

В области акцию «Сад Памяти» начали проводить с 6 мая. Лесничие уже заложили новые аллеи в Архаре, Февральске, а недалеко от села Малиновка Бурейского района Сад Памяти, который выращивают уже два года, увеличился ещё на 77 елей. В Приамурье акция будет проходить до 20 мая, всего планируют высадить более пяти тысяч саженцев и сеянцев деревьев.

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#День Победы #история #память #природа

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