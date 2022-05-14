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сегодня, 15:59 0

Мэр Благовещенска ответил на вопросы горожан

Прямая трансляция проходила на личной странице в социальной сети

Мэр Благовещенска ответил на вопросы горожан
Фото: pixabay.com

27 апреля прошла прямая трансляция на личной странице Олега Имамеева в «ВКонтакте», там он ответил на вопросы граждан, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Мэр города рассказал о завершении отопительного сезона, об акции «Город берегу», о текущей ситуации и планах в сфере дорожного строительства, а также ответил на часть вопросов участников прямого эфира. Посмотреть ответы на вопросы можно в гугл-форме по ссылке.

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#городская власть #интернет #ЖКХ #мэрия

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