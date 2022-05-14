Мэр Благовещенска ответил на вопросы горожан

27 апреля прошла прямая трансляция на личной странице Олега Имамеева в «ВКонтакте», там он ответил на вопросы граждан, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Мэр города рассказал о завершении отопительного сезона, об акции «Город берегу», о текущей ситуации и планах в сфере дорожного строительства, а также ответил на часть вопросов участников прямого эфира. Посмотреть ответы на вопросы можно в гугл-форме по ссылке.