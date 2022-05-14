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сегодня, 14:48 1

Василий Орлов заявил, что для амурских ферм нужно приобретать отечественное оборудование

Глава региона посетил строящуюся молочную ферму в Тамбовском районе

Василий Орлов заявил, что для амурских ферм нужно приобретать отечественное оборудование
Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Тамбовском районе Приамурья возводится новая крупная молочная ферма. Будущее хозяйство посетил губернатор региона Василий Орлов.

Стоимость проекта – 1,7 миллиарда рублей. Здесь появятся оснащенные по последнему слову коровник, родильное отделение, профилакторий, помещения для телят и так далее. Проект начали осуществлять в 2019 году.

— Необходимо продумать обслуживание и ремонт установленного оборудования. Также на перспективу нужно приобретать отечественное оборудование для амурских ферм. Ввод объекта в эксплуатацию необходимо ускорить. Это нужно сделать в кратчайшие сроки. Тема продовольственного обеспечения одна из ключевых в текущей ситуации. В целом сельское хозяйство в регионе рентабельно. Этому направлению мы уделяем пристальное внимание и поддерживаем его, – заявил Василий Орлов.

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#губернатор #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    в текущей ситуации

    *

    ага, эту тему в нюренбергском процессе придется вкручивать походу

    да ладно, у нас есть неделька чтоб отдохнуть и расслабиться, пока это...на операции и все такое.

    мож сдохнет и часть проблем снимет. хз

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