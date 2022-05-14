Василий Орлов заявил, что для амурских ферм нужно приобретать отечественное оборудование

В Тамбовском районе Приамурья возводится новая крупная молочная ферма. Будущее хозяйство посетил губернатор региона Василий Орлов.

Стоимость проекта – 1,7 миллиарда рублей. Здесь появятся оснащенные по последнему слову коровник, родильное отделение, профилакторий, помещения для телят и так далее. Проект начали осуществлять в 2019 году.

— Необходимо продумать обслуживание и ремонт установленного оборудования. Также на перспективу нужно приобретать отечественное оборудование для амурских ферм. Ввод объекта в эксплуатацию необходимо ускорить. Это нужно сделать в кратчайшие сроки. Тема продовольственного обеспечения одна из ключевых в текущей ситуации. В целом сельское хозяйство в регионе рентабельно. Этому направлению мы уделяем пристальное внимание и поддерживаем его, – заявил Василий Орлов.