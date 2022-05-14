В Благовещенске прошёл весенний фестиваль здоровья

Трейл «Подснежники» собрал любителей бега из Еврейской автономной и Амурской области, Хабаровского края. Мероприятие проходит уже в пятый раз. Первые соревнования собрали чуть больше 30 человек, сегодня на «Снежинку» приехали 120 любителей бега.

— В этом году у нас необычный формат, мы реализуем грантовый проект «Бег с врачом», который поддержало министерство здравоохранения Амурской области. Поэтому сегодняшнее мероприятие не просто соревнования, а «Фестиваль здоровья весенний трейл "Подснежники"». В рамках реализации гранта с нами работает команда врачей и тренеров. Те, кто переболел коронавирусом, и те, кто только решил попробовать себя в беге, проходят углубленную диспансеризацию и посещают лекции «Школы бега», организованные на базе Амурского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Новичкам ставится техника бега в манеже, – рассказала руководитель проекта «Бег к мечте» Альбина Попова.

Фото: Амур.инфо.

Команда врачей работала в день трейла со всеми участниками соревнований. Проводились замеры: спирометрия, оксигенация кислорода, замеры артериального давления до и после соревнований.

В этом году впервые на «Подснежниках» сделали дистанцию 3,5 километра для новичков, которые посещали «Школу бега» с января, просто любителей бега и тех, кто переболел коронавирусом и в этом году и решил попробовать себя в соревнованиях. В этой категории не определяли абсолютных призёров. Призовые места традиционно давали участникам забегов на 13 и 29 километров. Но медали финишеров и грамоты получили абсолютно все участники соревнований.

Фото: Амур.инфо.

На «Снежинку» пробежать дистанции по пересечённой местности приехали не только бегуны из Благовещенска и районов области, но и спортсмены из соседних регионов – Еврейской автономной области и Хабаровского края, которые из года в год являются участниками амурских соревнований, организованных клубом «Бег к мечте».

Среди участников и дети, и люди пенсионного возраста. Всех объединила любовь к бегу и желание провести этот день в дружеской атмосфере.

Обязательными условиями участия были: предоставление страховки, медицинского допуска, наличие трека дистанции в часах или смартфоне. На маршрут бегунов выпускали только с водой.

Фото: Амур.инфо.

На длинных отрезках спортсменов ждали волонтёры, на организованных площадках можно было взять дополнительную воду и перекусить. А на финише всех ждал обед: солдатская каша – гречка с мясом, пирожки, чай и зона релакса, где можно было отдохнуть, пообщаться и сделать фотографии на память.