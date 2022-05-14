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Амурчанин предстанет перед судом за угрозы сотруднику Росгвардии

Мужчина в нетрезвом состоянии угрожал нанести удар отвёрткой

Амурчанин предстанет перед судом за угрозы сотруднику Росгвардии
Фото: pixabay.com

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Екатеринославка. Амурчанина обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Известно, что 16 января 2022 года сотрудники Росгвардии, патрулируя на служебном автомобиле улицы села Екатеринославка, заметили конфликт между несколькими гражданами. Жильцы дома на улице Советской сообщили сотрудникам о гражданине, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

Во время разбирательств молодой человек игнорировал требования сотрудника Росгвардии сесть в служебный автомобиль. Мужчина сходил в соседний дом, где распивал спиртное, взял слесарную отвертку и стал замахиваться ею в сторону сотрудника Росгвардии, угрожая нанести удар.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#закон #происшествия #криминал

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