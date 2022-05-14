Россия и Китай увеличили взаимный товарооборот невзирая на санкции и пандемию

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9 %, достигнув 51 миллиарда долларов. При этом экспорт из Китая в Россию увеличился на 11 %, а импорт российских товаров и услуг – почти на 38 %. Положительное сальдо России в январе-апреле достигло 30 миллиардов долларов, что является хорошим показателем и говорит о силе экономики нашей страны.

— Примерно 70 % стоимости ввозимых из России в Китай товаров, конечно, приходится на наши ресурсы – нефть, природный газ и уголь. Но мы экспортируем и медь, и медную руду, и древесину, и морепродукты. Китай экспортирует широкий перечень продукции – промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры, – рассказал аналитик.

Также Павел Данилин отметил, что в условиях западных санкций Россия и Китай могут достичь показателей годового оборота в 200 миллиардов долларов гораздо раньше, чем это было запланировано.