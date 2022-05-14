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В Благовещенске задержали подозреваемых в кражах из частного дома

Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают местонахождение украденных вещей

В Благовещенске задержали подозреваемых в кражах из частного дома
Фото: pixabay.com

Сотрудники благовещенского уголовного розыска нашли и задержали двух 23-летних ранее судимых местных жителей, подозреваемых в хищении имущества из частного дома, расположенного в садовом товариществе. По фактам краж возбуждены уголовные дела, сообщает управление МВД России по Амурской области.

О преступлении сообщила местная жительница. Пострадавшая рассказала, что из дома пропал электроинструмент, а на следующий день – бытовая техника на сумму свыше 45 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили, что мужчины проникли в дом в дневное время, зная, что владельцы редко посещают дачу. В первый раз пробрались в дом путем отжима пластикового окна. На следующий день, убедившись в отсутствии хозяев, молодые люди повредили замок входной двери и снова проникли в помещение.

Полицейские опросили владельцев соседних участков, получили доступ к записям с камер, которые установлены на коттеджах. Благодаря этой работе удалось установить личности подозреваемых. Их задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

В содеянном молодые люди признались, один из подозреваемых, возможно, причастен к краже телевизора из комнаты секционного общежития. На данный момент в отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают местонахождение украденных вещей.

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#происшествия #закон #криминал

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Комментарии
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  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    58 минут назад

    Бывший сотрудник амурской полиции получил условный срок

    Уголовное дело об убийстве амурского министра отправлено в суд

    ФОТОРЕПОРТАЖ

    В Благовещенске задержали подозреваемых в кражах из частного дома

    Фото: pixabay.com

    Сотрудники благовещенского уголовного розыска нашли и задержали двух 23-летних ранее судимых местных жителей, подозреваемых в хищении имущества из частного дома, расположенного в садовом товариществе. По фактам краж возбуждены уголовные дела, сообщает управление МВД России по Амурской области.

    О преступлении сообщила местная жительница. Пострадавшая рассказала, что из дома пропал электроинструмент, а на следующий день – бытовая техника на сумму свыше 45 тысяч рублей.

    В ходе расследования полицейские установили, что мужчины проникли в дом в дневное время, зная, что владельцы редко посещают дачу. В первый раз пробрались в дом путем отжима пластикового окна. На следующий день, убедившись в отсутствии хозяев, молодые люди повредили замок входной двери и снова проникли в помещение.

    *

    хех, это че из категории "хозяйке на заметку"?

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    56 минут назад

    а с камерами это да, херня.

    вот по ранешним временам такой нервозности не было.

    считая, что камеры нашу свободу ограничиваюь

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