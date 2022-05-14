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сегодня, 12:51 0

В Амурской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»

Участие в нём приняли юные амурчане в возрасте от 6 до 14 лет

В Амурской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»
Фото: 28.мвд.рф

В региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» приняли участие юные амурчане в возрасте от 6 до 14 лет. Было предоставлено 50 поделок, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Дети шили и вязали мягкие игрушки, делали фигурки и картины из полимерной глины, фоамирана, воздушного пластилина, создавали поделки из картона, текстиля, дерева, бумаги, пластика, фетра, ткани и бумажной лозы.

В состав жюри вошли сотрудники МВД и члены Общественного совета при управлении МВД России по Амурской области. Выбрать победителей из такого изобилия поделок и кукол было нелегко. Работы победителей направлены в МВД России для участия в заключительном – Всероссийском этапе конкурса.

Победителей определи в трёх возрастных категориях:

6-8 лет:

  • 1 место – Кристина Григорьева из Райчихинска;
  • 2 место – Валерия Шафранская из Тынды;
  • 3 место – Анна Колыженко из Благовещенска.

9-11 лет:

  • 1 место – Дарья Киселева из Белогорска;
  • 2 место – Валерия Гаврилова из села Сапроново Мазановского района;
  • 3 место – Ева Решетникова из города Свободный.

12-14 лет:

  • 1 место – Виталий Пастухов из города Благовещенска;
  • 2 место – Михаил Мишин из города Свободный;
  • 3 место – Татьяна Пономаренко из села Екатеринославка.

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#Видео: Профессиональный кроссворд #дети #конкурсы

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