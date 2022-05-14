В Амурской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»

В региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» приняли участие юные амурчане в возрасте от 6 до 14 лет. Было предоставлено 50 поделок, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Дети шили и вязали мягкие игрушки, делали фигурки и картины из полимерной глины, фоамирана, воздушного пластилина, создавали поделки из картона, текстиля, дерева, бумаги, пластика, фетра, ткани и бумажной лозы.

В состав жюри вошли сотрудники МВД и члены Общественного совета при управлении МВД России по Амурской области. Выбрать победителей из такого изобилия поделок и кукол было нелегко. Работы победителей направлены в МВД России для участия в заключительном – Всероссийском этапе конкурса.

Победителей определи в трёх возрастных категориях:

6-8 лет:

1 место – Кристина Григорьева из Райчихинска;

2 место – Валерия Шафранская из Тынды;

3 место – Анна Колыженко из Благовещенска.

9-11 лет:

1 место – Дарья Киселева из Белогорска;

2 место – Валерия Гаврилова из села Сапроново Мазановского района;

3 место – Ева Решетникова из города Свободный.

12-14 лет: