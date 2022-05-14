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сегодня, 12:22 0

В Благовещенске предложили преобразить фасады нескольких торговых центров

Как изменится их внешний вид, рассказали в Центре развития территорий

В Благовещенске предложили преобразить фасады нескольких торговых центров
Фото: Центр развития территорий.

Центр развития территорий предложил проект преобразования участка улицы Пионерской между Красноармейской и Октябрьской. Торговые центры, расположенные в этом районе, ежедневно притягивают массу людей. Однако, как отметили специалисты, пространству не хватает благоустроенности.

На этом участке планируют расширить пешеходную зону и наполнить её местами для отдыха рядом с торговыми центрами «Центральный», «Три кита», магазином «Стокцентр» и ДЮСШ № 3.

Фото: Центр развития территорий.

Для удобства пешеходов на участке предлагают оборудовать еще одну «зебру», а существующую сместить от ТЦ «Три кита» ближе к ТЦ «Центральный». Таким образом получится разделить большой поток пешеходов. Кроме того, архитекторы предложили поменять перпендикулярную парковку на более безопасную под углом 40 градусов.

Фото: Центр развития территорий.

Согласно проекту изменятся и фасады торговых центров. Они требуют особого внимания из-за износа покрытий и обилия кричащей рекламы, вывесок, пояснили в Центре развития территорий.

Фото: Центр развития территорий.

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#дороги #жизнь #строительство

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