В Благовещенске предложили преобразить фасады нескольких торговых центров
Как изменится их внешний вид, рассказали в Центре развития территорий
Центр развития территорий предложил проект преобразования участка улицы Пионерской между Красноармейской и Октябрьской. Торговые центры, расположенные в этом районе, ежедневно притягивают массу людей. Однако, как отметили специалисты, пространству не хватает благоустроенности.
На этом участке планируют расширить пешеходную зону и наполнить её местами для отдыха рядом с торговыми центрами «Центральный», «Три кита», магазином «Стокцентр» и ДЮСШ № 3.
Фото: Центр развития территорий.
Для удобства пешеходов на участке предлагают оборудовать еще одну «зебру», а существующую сместить от ТЦ «Три кита» ближе к ТЦ «Центральный». Таким образом получится разделить большой поток пешеходов. Кроме того, архитекторы предложили поменять перпендикулярную парковку на более безопасную под углом 40 градусов.
Фото: Центр развития территорий.
Согласно проекту изменятся и фасады торговых центров. Они требуют особого внимания из-за износа покрытий и обилия кричащей рекламы, вывесок, пояснили в Центре развития территорий.
Просмотров всего: 230