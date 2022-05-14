В Свободном мужчину задержали по подозрению в убийстве возлюбленной

Следственный отдел регионального управления СК РФ по городу Свободный возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве возлюбленной, сообщает ведомство.

Следователи рассказали, что 11 мая во второй половине дня в городе Свободный в квартире дома на улице Октябрьской было совершено убийство. Мужчина, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за хулиганство и хищение чужого имущества, нанёс сожительнице телесные повреждения металлическим газовым ключом. От травм женщина скончалась на месте.

На допросе мужчина пояснил, вернувшись с работы, он застал женщину с другим и в порыве гнева сначала ударил газовым ключом мужчину, а после того, как тот сбежал из квартиры, несколько раз ударил ключом возлюбленную. Утром 12 мая задержанный сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем, в следственном отделе написал явку с повинной.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование преступления продолжается.