В Благовещенске няню обвинили в истязании ребёнка

В областном центре следователи выдвинули обвинения благовещенке, оказывавшей услуги частной няни. Её подозревают в истязании ребёнка.

Как рассказали в региональном управлении СК, няня предлагала свои услуги через соцсети, она приходила домой к клиентам, чтобы посидеть с детьми. Один из мальчиков, находившийся под её опекой, попал в беду.

— С марта по май 2022 года у годовалого малыша стали появляться синяки и ссадины. На вопросы матери об обстоятельствах их возникновения, няня отвечала, что ребёнок плохо ходит и периодически падает, причиняя сам себе травмы. При этом мальчик, по показаниям его матери, стал показывать страх при виде няни, – рассказали следователи.

Мама ребёнка установила скрытую камеру. 12 мая няня попалась – камера запечатлела факты применения физического насилия к малышу. Мама немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Няня утверждает, что ребенка никогда не била и факт физического насилия, попавший на камеру – единственный. Суд отправил её под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.