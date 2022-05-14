Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:48 0

В Благовещенске няню обвинили в истязании ребёнка

Возбуждено уголовное дело

В Благовещенске няню обвинили в истязании ребёнка
Фото: pixabay.com

В областном центре следователи выдвинули обвинения благовещенке, оказывавшей услуги частной няни. Её подозревают в истязании ребёнка.

Как рассказали в региональном управлении СК, няня предлагала свои услуги через соцсети, она приходила домой к клиентам, чтобы посидеть с детьми. Один из мальчиков, находившийся под её опекой, попал в беду.

— С марта по май 2022 года у годовалого малыша стали появляться синяки и ссадины. На вопросы матери об обстоятельствах их возникновения, няня отвечала, что ребёнок плохо ходит и периодически падает, причиняя сам себе травмы. При этом мальчик, по показаниям его матери, стал показывать страх при виде няни, – рассказали следователи.

Мама ребёнка установила скрытую камеру. 12 мая няня попалась – камера запечатлела факты применения физического насилия к малышу. Мама немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Няня утверждает, что ребенка никогда не била и факт физического насилия, попавший на камеру – единственный. Суд отправил её под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров всего: 191

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Общество

В Амурской области пройдёт первый хакатон для школьников и студентов
Происшествия 6

В Белогорске осудили экс-начальника управления ЖКХ

Общество

Амурский подросток побывал на параде Победы в Москве

Общество

В Амурской области впервые пройдёт конкурс робототехники «Движение смелых»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь