Этнокостюмы и народный вокал: организаторы рассказали о новых направлениях «Детства на Амуре»

В этом году ежегодный международный фестиваль «Детство на Амуре» пройдёт в восьмой раз. О том, какие новшества ждут участников и зрителей, рассказали организаторы фестиваля.

Традиционно «Детство на Амуре» объединяет юные таланты из разных регионов и даже стран.

— «Детство на Амуре» связывает не только детей, проживающих в Амурской области. К участию мы приглашаем всех, кто живёт в дальневосточном регионе и Китайской Народной Республике. Участие ребят из города Хэйхэ уже стало доброй традицией. В этом году китайские ребята также примут участие в фестивале, правда, пока только в дистанционном формате. Если откроют границы и международное сообщение, то мы рассчитываем, что наши друзья с удовольствием приедут, чтобы встретиться с нами вновь, – рассказала начальник управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

На протяжении последних трёх лет фестиваль проводился на средства гранта президентского фонда. В 2022 году произошли приятные перемены, денег дали больше.

— В этом году организация «Открытое сердце» выиграла первый конкурс президентского фонда культурных инициатив, и грантовая поддержка составила 6 миллионов 311 тысяч рублей, – рассказал президент Амурской областной общественной организации Валерий Павлов.

Он отметил, что эти деньги направят на организацию, проведение и обеспечение фестиваля. На поощрение победителей и призёров конкурсов в этом году получится выделить более двух миллионов рублей, в то время как в прошлом эта сумма составляла 1 миллион 250 тысяч рублей. Среди индивидуальных участников стипендии от семи до шестнадцати тысяч рублей получат 66 человек. Кроме этого, будет разыграно 13 коллективных стипендий от 100 до 150 тысяч рублей.

В этом году в рамках фестиваля пройдут конкурсы по шести направлениям – пяти традиционным: вокал, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, киновидеотворчество и анимация, литературное творчество и одному новому – «Детский театр мод».

Кроме того, в направлении вокального творчества добавят отдельную подноминацию «Народный вокал». А в направлении детской моды будет номинация «Этнокостюм». Такие изменения связаны с тематикой фестиваля – в этом году он посвящён сохранению культурного наследия народов России.

На этом новшества не заканчиваются – впервые в этом году в финале фестиваля самые талантливые ребята смогут получить уроки от «звёздных» членов жюри.

— В рамках фестиваля для 150 лучших детей мы проведём тематическую творческую смену на базе детского оздоровительного лагеря «Колосок». Это будет конец октября – начало ноября 2022 года. К этой работе мы привлекаем наших уважаемых «звёздных» членов жюри. В настоящий момент мы формируем эту команду. Бессменный президент и главный председатель жюри – это Григорий Васильевич Гладков. Хотелось бы, чтобы эта творческая интенсивная смена была полезна и детям, и педагогам, – отметила Валентина Мищенко.

Организаторы добавили, что основные мероприятия будут проходить на площадках Общественно-культурного центра. Там же 6 ноября состоится гала-концерт, где лучшие участники фестиваля покажут свои творческие номера.