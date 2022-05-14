В Амурской области пройдёт первый хакатон для школьников и студентов

В Приамурье организуют первый детский хакатон «CODDY11100» для школьников и студентов колледжей в возрасте от 13 до 18 лет. За ограниченное время командам юных амурчан предстоит защитить свой цифровой проект, который помог бы решить задачи по развитию Благовещенска и региона, сообщает минэкономразвития области.

Конкурс организуют «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» и центр коллективной работы «Точка Кипения – Благовещенск» при поддержке регионального министерства экономического развития и внешних связей, министерства образования и науки, министерства цифрового развития и связи и Центра цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске.

— На всех этапах конкурса команды будут сопровождать действующие предприниматели из индустрии информационных технологий, которые выступят наставниками и поделятся своим практическим опытом, – рассказала программный директор «Точки Кипения – Благовещенск» Дарья Лариошина.

Состязание пройдёт с 1 по 3 июня. К участию приглашают команды из трех человек. Призеров наградят сертификатами на участие в образовательных программах от партнеров конкурса. А победители смогут пройти бесплатный образовательный интенсив в Центре цифрового образования детей «IT-куб».

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать на официальном сайте министерства экономразвития Приамурья.