Белогорск и Свободный вслед за областной столицей подключились к акции «Покупайте Амурское»

Акция «Покупайте Амурское» нацелена на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания. Еженедельно к акции подключается всё больше торговых объектов, сообщает минэкономразвития Амурской области.

— На сегодняшний день активное участие в акции принимают шесть региональных торговых сетей: «Кэш&Кэрри», «Авоська», «Прима», «Fresh Маркет», «Ням-ням», «Стик». Таким образом, зеленые ценники с брендом «Сделано в Амурской области» сейчас можно встретить в 28 торговых объектах. Важно, что акция набирает обороты и на этой неделе к ней присоединились три магазина в Белогорске и один – в Свободном. Работа по подключению торговых сетей в муниципалитетах области будет продолжена, – рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.

В рамках акции товары местного производства помечаются зелеными ценниками. При этом цены на 42 товарных позиции из общего перечня будут зафиксированы до конца II квартала текущего года. В этот перечень входят социально-значимые товары: отдельные виды мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. С крупными товаропроизводителями и торговыми сетями заключили соответствующие договоренности.

Напомним, в конце апреля акцию запустили в Благовещенске. В нескольких магазинах появились зеленые ценники с пометкой «покупайте Амурское». Данная акция в начале мая вошла в ТОП-5 лучших региональных антикризисных практик, инициированных главами субъектов страны.