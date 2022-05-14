Куда сходить в Благовещенске на выходных

После короткой, трёхдневной рабочей недели амурчан снова ждут выходные дни. Амур.инфо подготовило подборку городских мероприятий на 14 и 15 мая.

Мастер-классы

Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» и Амурский областной театр кукол в субботу, 14 мая, организуют мастер-класс «Играем в куклы» (6+). Мероприятие пройдёт в здании музея (Краснофлотская, 131/1). Начало в 11 утра. Занятие проведёт заслуженная артистка России Лариса Шаймуллина.

Музеи

Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» предлагает посетить необычное интерактивное мероприятие «Путешествие в прошлое утюга» (6+). В его рамках гости узнают историю использования различных приспособлений для глажки. Начало в 12:00 в субботу, 14 мая.

Амурский областной краеведческий музей приглашает горожан и гостей Благовещенска посетить тематическую экскурсию «Без срока давности. Суды истории» (12+). Она запланирована на субботу, 14 мая, начало в 14:00.

Пешая экскурсия

«Пройдём по Благовещенской…» (12+) – так называется пешая экскурсия, подготовленная музейно-выставочным центром «Дом Котельникова». Начало 14 мая в 16:00.

Автобусная экскурсия

Амурский областной краеведческий музей приглашает посетить строящийся туристический объект – «Албазинский острог» (6+), который находится на полигоне ДВОКУ. Ближайшая автобусная экскурсия для организованных групп по предварительной записи состоится в воскресенье, 15 мая, в 12:00. Самостоятельно посетить «Албазинский острог» можно в субботу и в воскресенье с 10:00 до 16:00.

Театр

В субботу, 14 мая, Амурский театр драмы приглашает зрителей на постановку «Восемь любящих женщин» (16+, иронический детектив в двух действиях). Начало в 18:00. В воскресенье, 15 мая, на суд зрителей представят трагедию в двух действиях «Евгений Онегин» (12+). Начало в 18:00.

Амурский областной театр кукол приглашает юных зрителей в субботу, 14 мая, в 11:00 на сказку «Аистёнок и пугало» (6+). В воскресенье зрителям представят спектакль-игру «Бука» (0+). Начало в 11:00.

Концерт

Концерт хореографического ансамбля «МЫ» запланирован на воскресенье, 15 мая. Начало в 14:00 в АОДНТ (Горького, 129).

Выставки

Выставка «Терракотовое настроение» от Сергея Клещёва доступна для посещения ежедневно с 9 до 20 часов в Амурском областном Доме народного творчества.

Выставка амурских художников «С благодарностью за мир…» будет работать в субботу, 14 мая, с 11:00 до 15:00 и в воскресенье, 15 мая, с 11:00 до 17:00 в Pushkarёv art gallery & salon.

В воскресенье, 15 мая, благовещенцы и гости города могут посетить новую выставку «Не расставайтесь с детством» (6+). Обзорная экскурсия по фотовыставке к 55-летию со дня основания хореографического ансамбля «Ровесники» запланирована на 12:00, 15:00, 17:00 в Выставочном зале.

Кино под открытым небом

Парк Дружбы и ОКЦ приглашает гостей 15 мая в 20:00 на киновечер под открытым небом (южная часть парка, район сцены): «Мы покажем вам три удивительных истории о вере в мечту, о связи поколений, о дружбе и семейных ценностях. Наш фильм о том, что секрет счастья скрыт в душе каждого человека, в умении верить в чудо, дружить, любить, следовать за своей мечтой».

Набережная реки Амур

Если на выходных не будет дождя, то в субботу и в воскресенье с 17:00 до 20:00 в районе Ротонды пройдут мероприятия фестиваля «Культурный город» на набережной. Советуем к посещению!

А что ещё?

Анонсы ближайших событий (и не только на выходные!) публикуются на сайте Амур.инфо в разделе «АФИША.LIVE».

Важно!

Напоминаем, что посещение культурных и спортивных мероприятий возможно только при соблюдении масочного режима. Отметим, что некоторые из культурных мероприятий платные.