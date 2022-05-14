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В Благовещенске на стадионе «Амур» начался капитальный ремонт

На работы выделено свыше 11 миллионов рублей

В Благовещенске на стадионе «Амур» начался капитальный ремонт
Фото: pixabay.com

На стадионе «Амур» приступили к капитальному ремонту плоской кровли южного подтрибунного помещения. Контракт на выполнение работ подписан, свыше 11,6 миллиона рублей на ремонт выделено из областного бюджета, сообщает минспорт Амурской области.

Подрядчик уже начал выполнять демонтаж старого покрытия. Площадь работ составит более 1 300 квадратных метров. Работы начнутся с юго-восточной стороны, завершить их планируется летом.

Далее работы пройдут на западной и северной трибуне. Проектно-сметная документация уже разработана.

Кроме того, в замене нуждается покрытие легкоатлетических дорожек и футбольного поля. Минспортом области ведется поиск источников финансирования.

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#работа #спорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    что там кроме катка было из массовых и продолжительных действий??? каток заработал 11млн?

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