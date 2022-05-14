Минздрав не будет проводить проверку из-за разбросанных на улице Благовещенска медкарт
Амур.инфо получило ответ от амурского министерства здравоохранения
В конце апреля в редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Он прислал фотографии, сделанные в районе пересечения улиц Пионерской и Октябрьской. На них видно, что по проезжей части, обочине и тротуару рассыпаны документы – медицинские карты. Амур.инфо обратилось в министерство здравоохранения Амурской области за разъяснением сложившейся ситуации.
Из официального ответа ведомства следует: «В материале Амур.инфо от 28.04.2022 "Неизвестные разбросали медкарты в центре Благовещенска" не указано, какой медицинской организации принадлежит медицинская документация. В связи с этим провести проверку не представляется возможным. Информации от медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, об утери медицинской документации не поступало».
Фото: Амур.инфо
В ведомстве также пояснили, что ответственным за хранение медицинской документации является лицо, назначенное руководителем медучреждения. В соответствии с российским законодательством в каждой медорганизации должны быть организованы учет и хранение документации, в том числе и строгой отчетности.
К сожалению, специалисты минздрава не предоставили информацию о том, какой срок хранения у медкарт и каков порядок их утилизации (который в данном случае наверняка был нарушен).
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