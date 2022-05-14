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сегодня, 10:22 4

Минздрав не будет проводить проверку из-за разбросанных на улице Благовещенска медкарт

Амур.инфо получило ответ от амурского министерства здравоохранения

Минздрав не будет проводить проверку из-за разбросанных на улице Благовещенска медкарт
Фото: pixabay.com

В конце апреля в редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Он прислал фотографии, сделанные в районе пересечения улиц Пионерской и Октябрьской. На них видно, что по проезжей части, обочине и тротуару рассыпаны документы – медицинские карты. Амур.инфо обратилось в министерство здравоохранения Амурской области за разъяснением сложившейся ситуации.

Из официального ответа ведомства следует: «В материале Амур.инфо от 28.04.2022 "Неизвестные разбросали медкарты в центре Благовещенска" не указано, какой медицинской организации принадлежит медицинская документация. В связи с этим провести проверку не представляется возможным. Информации от медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, об утери медицинской документации не поступало».

Фото: Амур.инфо

В ведомстве также пояснили, что ответственным за хранение медицинской документации является лицо, назначенное руководителем медучреждения. В соответствии с российским законодательством в каждой медорганизации должны быть организованы учет и хранение документации, в том числе и строгой отчетности.

К сожалению, специалисты минздрава не предоставили информацию о том, какой срок хранения у медкарт и каков порядок их утилизации (который в данном случае наверняка был нарушен).

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#лонгрид #закон #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    "не указано, какой медицинской организации принадлежит медицинская документация. В связи с этим провести проверку не представляется возможным" - ))))))

    да что вы! по персональным данным, валяющимся на дороге, никак не установить личности пациентов неизвестного медучреждения - следствие зайдет в тупик, ага)))))

    Минздрав отжигает.

  • OT

    OT
    23 минуты назад

    Круговая порука в этой медицине нагло живет и действует по выводу статьи о невозможности установить какое медучреждение поичастно к такой "утилизации" документаций.

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Весьма странный ответ от Минздрава. Впору прокуратуре возбудиться!

  • Undertaker

    Undertaker
    12 минут назад

    Амурская область коррупционная?

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