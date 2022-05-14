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Журавль Снежинка нашла себе пару в Амурской области

Птенец погибших в Муравьевском парке Оки и Кивили поселилась в долине реки Алим

Журавль Снежинка нашла себе пару в Амурской области
Фото: Антон Сасин

Амурский биолог Антон Сасин поделился новостями из жизни японского журавля Снежинки.

«Сегодня попроведовали Снежинку. Найти ее удалось по координатам с передатчика, который установлен у нее на ноге. Выяснилось, что она нашла себе пару. Живут они сейчас в долине реки Алим, недалеко от Николаевки», – написал специалист по дальневосточным аистам в своём телеграм-канале.

Напомним, Снежинка – птенец известной пары японских журавлей Оки и Кивили. Её выпустили в дикую природу летом 2021 года. У родителей Снежинки судьба сложилась печально – птицы задохнулись в дыму во время пожара в Муравьёвском парке в январе этого года.

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#животные #экология

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