Журавль Снежинка нашла себе пару в Амурской области
Птенец погибших в Муравьевском парке Оки и Кивили поселилась в долине реки Алим
Амурский биолог Антон Сасин поделился новостями из жизни японского журавля Снежинки.
«Сегодня попроведовали Снежинку. Найти ее удалось по координатам с передатчика, который установлен у нее на ноге. Выяснилось, что она нашла себе пару. Живут они сейчас в долине реки Алим, недалеко от Николаевки», – написал специалист по дальневосточным аистам в своём телеграм-канале.
Напомним, Снежинка – птенец известной пары японских журавлей Оки и Кивили. Её выпустили в дикую природу летом 2021 года. У родителей Снежинки судьба сложилась печально – птицы задохнулись в дыму во время пожара в Муравьёвском парке в январе этого года.
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