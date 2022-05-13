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сегодня, 17:48 1

Гидравлические испытания выявили более 10 проблемных участков в Благовещенске

Горячей воды сегодня не дождутся жители почти 100 домов

Гидравлические испытания выявили более 10 проблемных участков в Благовещенске
Фото: pixabay.com

В Благовещенске завершились гидравлические испытания, которые проходили в течение трех дней (с 11 по 13 мая). По их итогам на сетях Благовещенской ТЭЦ порывов не обнаружено, но выявлены дефекты на квартальных коммуникациях.

— Все магистральные тепловые сети Благовещенской ТЭЦ прошли испытания, порывов не обнаружено. На квартальных и распределительных сетях выявлены порывы более чем на 10 участках тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «АКС». Количество дефектов на данных участках будет уточнено в ходе более детального осмотра трубопроводов, – сообщили в пресс-службе ДГК.

С пятницы, 13 мая, после 17 часов энергетики Благовещенской ТЭЦ начнут заполнение тепломагистралей, следом начнётся подключение всех районов Благовещенска. Горячая вода появится в домах к 20 часам.

— Исключение составят части города, подключенные к внутриквартальным сетям, на которых были обнаружены дефекты. В ближайшее время на этих участках будут проведены восстановительные работы под руководством АКС, – добавили в Амурской генерации.

Информация об адресах, где сегодня не появится горячая вода, и сроках проведения работ доступна по ссылке.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 минуты назад

    "— Исключение составят части города, подключенные к внутриквартальным сетям, на которых были обнаружены дефекты. В ближайшее время на этих участках будут проведены восстановительные работы под руководством АКС"

    В ближайшее время? Должна была горячая вода появиться сегодня, а появится (если появится) 27 мая. Плюс - ещё на две недели - отключат в июне, согласно опубликованного ранее графика.

    Как же всё это уже за...бало...

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