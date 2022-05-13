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ФОК на Набережной в Благовещенске сдадут этой осенью

Василий Орлов поручил обеспечить свободный подъезд к новому объекту

ФОК на Набережной в Благовещенске сдадут этой осенью
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В правительстве Амурской области обсудили вопросы обеспечения дорожно-транспортной инфраструктурой района улицы Конной на участке от Чайковского до Набережной, где строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а также создание безопасных условий движения через железнодорожный переезд в Благовещенске.

По информации мэрии областного центра, в ближайшее время заключат контракт на проектирование и строительство участка улично-дорожной сети в районе улицы Конной. Работы будут разделены на два этапа. Первый – возведение автодороги и временного железнодорожного переезда; второй – завершение строительства переезда охраняемого типа через железнодорожные пути.

— В первую очередь необходимо обеспечить свободный подъезд к возводимому физкультурно-оздоровительному комплексу на улице Набережной. Он строится при поддержке «Газпрома», всего комплексов в области будет пять, два из которых в Благовещенске. ФОК в микрорайоне уже работает, комплекс на Набережной должны сдать в конце осени, проезд нужно сделать в эти же сроки. Обязательно учесть то, что по дороге будут ездить и ходить дети, следовательно, безопасности перехода через железнодорожный переезд должно быть уделено особое внимание. Этот район был всегда промышленным, сейчас территория интенсивно развивается, строится спорткомплекс, набережная Зеи, в перспективе планируется жилищное строительство, поэтому создание современной, качественной уличной инфраструктуры – социально значимая задача, – заметил Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #строительство

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