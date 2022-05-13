Мать Прохора Шаляпина получила условный срок за взятки и подлог

Шаляпин заявил, что его мать пытались осудить по статье, которую вменяют «проворовавшимся губернаторам». Однако Елена Колесникова занимает в городской больнице маленькую должность сестры-хозяйки. Певец считает, что в отношении матери «состряпали дело из ничего».

По версии следствия, женщина брала взятки с приговорённых к обязательным работам. За деньги она проставляла рабочие часы в табеле тем, кто не исполнял наказание. Как пишет «Комсомольская правда», в общей сложности Колесникова заработала 41 тысячу рублей.

Шаляпин прокомментировал условный срок, который присудили его родительнице за взятки и заявил, что разочарован работой сотрудников местного Следственного комитета. По его словам, мать действительно по незнанию нарушила закон, но сестре-хозяйке нельзя вменять статьи, по которым осуждают за воровство миллиардов.

Прохор поблагодарил юриста Катю Гордон, которая вмешалась в процесс. Также певец уверен, что, если бы не его известность, мать получила бы реальный срок. Особенно же Шаляпин поблагодарил судью, которая, по его словам, оказалась справедливой и вникла в суть вопроса.