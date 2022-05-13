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сегодня, 16:21 0

Певица Адель купила особняк Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

Адель переехала в новый дом вместе с бойфрендом Ричем Полом

Певица Адель купила особняк Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов
Фото: super.ru

Британская певица Адель купила двухэтажный особняк в Беверли-Хиллз, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне. В новый дом звезда переехала вместе с бойфрендом Ричем Полом. В своём блоге исполнительница показала фотографию особняка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

34-летняя певица Адель опубликовала в соцсети снимок, на котором вместе с бойфрендом Ричем Полом стоит на лужайке перед домом. Особняк Сильвестра Сталлоне звезда приобрела за 58 миллионов долларов.

Дом площадью более 1700 квадратных метров построен в 1994 году. В нём шесть спален, девять ванных комнат, сауна, хамам и офис с террасой. На территории особняка есть гостевой дом с двумя спальнями и ванными комнатами. Также в поместье находится бассейн, большой гараж, спа-салон, кинотеатр, спортзал и лужайки для гольфа. В этом закрытом посёлке также проживают голливудские актёры Эдди Мерфи и Дензел Вашингтон.

Сообщается, что Адель купила поместье с большой скидкой. Сталлоне выставил дом на продажу в январе 2021 года за 110 миллионов долларов, однако покупателя так и не нашлось. Спустя несколько месяцев стоимость особняка снизилась почти вдвое.

Как сообщает «Муз-ТВ», Адель и 40-летний владелец спортивного агентства Рич Пол встречаются уже год. От предыдущего брака с бизнесменом Саймоном Конекки у певицы есть 9-летний сын. Кроме дома в Беверли-Хиллз у звезды также есть престижное жильё в Лондоне и Лос-Анжелесе.

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#недвижимость #соцсети #США #финансы #шоу-бизнес

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