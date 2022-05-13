Раненую камышницу, которую нашли в Свободном, спасти не удалось
В амурском охотуправлении рассказали о судьбе пернатой
В пятницу, 13 мая, Амур.инфо написало о том, что зооволонтёры Свободного подобрали птицу, которой требовалась помощь. Они предположили, что это рогатая камышница, очень редкая птица, всего единожды замеченная в Амурской области.
— Птицу доставили в одну из ветклиник Благовещенска. Там работают ветеринары, специализирующиеся на птицах. К моменту, когда её привезли, камышница была сильно истощена. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Птица умерла, – рассказали корреспонденту Амур.инфо специалисты охотуправления Амурской области.
Кроме того, в ведомстве пояснили, что после изучения птицы выяснилось, что это не редкая рогатая камышница, а довольно часто встречающаяся обычная камышница. Определить это удалось по окрасу и форме клюва, а также по окрасу лап: они оказались зеленые, а не красные (как у редких птиц).
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