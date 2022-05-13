Раненую камышницу, которую нашли в Свободном, спасти не удалось

— Птицу доставили в одну из ветклиник Благовещенска. Там работают ветеринары, специализирующиеся на птицах. К моменту, когда её привезли, камышница была сильно истощена. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Птица умерла, – рассказали корреспонденту Амур.инфо специалисты охотуправления Амурской области.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что после изучения птицы выяснилось, что это не редкая рогатая камышница, а довольно часто встречающаяся обычная камышница. Определить это удалось по окрасу и форме клюва, а также по окрасу лап: они оказались зеленые, а не красные (как у редких птиц).