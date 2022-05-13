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Режиссёр Андрей Звягинцев из-за коронавируса оказался в инвалидном кресле

Звягинцев 40 дней провёл в коме

Режиссёр Андрей Звягинцев из-за коронавируса оказался в инвалидном кресле
Фото: interesnyefakty.org

Прошлым летом Андрея Звягинцева госпитализировали с коронавирусом. С каждым днём его состояние ухудшалось. Режиссёр полтора месяца был в коме, у него случился сепсис, а также стоял вопрос о трансплантации лёгких. После тяжёлой болезни Звягинцев оказался прикован к инвалидному креслу из-за поражения нервной системы, сообщает «Лайф».

Тяжело переболевший коронавирусом режиссёр Андрей Звягинцев дал первое интервью. В прошлом году режиссёр находился буквально на волосок от смерти. В YouTube-шоу кинокритика Антона Долина Звягинцев появился в инвалидном кресле. Он объяснил, что его пространство сейчас ограничивается кроватью в клинике.

Режиссёр рассказал, что его жизнь очень круто поменялась, потому что его в буквальном смысле вынули с того света. 8 июля прошлого года Звягинцев попал в реанимацию. Сейчас он дружит с доктором, который вернул его к жизни.

Однако в августе у сценариста случился сепсис. При этом у него было 90 % поражения лёгких и стоял вопрос о пересадке. В экстренном порядке врачи нашли клинику в Германии и отправили Звягинцева в Ганновер.

Немецкие врачи, увидев состояние пациента, ввели его в искусственную кому. Через полтора месяца доктора вывели его из комы и пришли к выводу, что пересадки лёгких не потребуется. Но у режиссёра диагностировали поражение периферической нервной системы, из-за которой руки и ноги ему не подчинялись: он не мог держать предметы, а есть приходилось при помощи медсестёр.

Сейчас руки у Звягинцева уже восстанавливаются, но ходить самостоятельно он до сих пор не может. Он передвигается при помощи ходунков или в инвалидной коляске. Также режиссёру пришлось заново учиться говорить, у него оказались повреждены связки. Он признаётся, что пережил «просто жуткий кошмар».

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#COVID 19 #здоровье #культура

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